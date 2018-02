¿Los niños no deben ir a ver los toros pero sí pueden ir a las bases militares?

repugnancia, es decir (según el significado etimológico de esta palabra, del verbo latino repugnare: 'luchar contra', 'resistir a'), resistencia.

(Jean-Marie Muller: El coraje de la no violencia. Nuevo itinerario filosófico, Ed. Sal Terrae, Santander, 2004, pp. 102-103)

Quien se decide por la no violencia está horrorizado por la violencia, pero no quiere de ninguna manera dejarse subyugar por el horror; quiere razonar, quiere comprender, quiere pensar. Su rebelión se hace silencio. Su ira se hace compasión. Su estupefacción se hace atención. Su indignación se hace reflexión. Su obsesión se hace pensamiento. Y es precisamente el querer pensar lo impensable, la violencia, como descubre la exigencia de la no violencia. Y entonces su angustia se hace esperanza. Su emoción se hace, literalmente,